Die AfD-Fraktion möchte Asylbewerber und Bürgergeldempfänger zur Arbeit verpflichten. Die Stadt nimmt die Vorlage aus allen Gremien, der Sozialausschuss sieht aber Diskussionsbedarf.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 09.09.2025, 14:07
Nicht nur die Laubentfernung im Herbst macht viel Arbeit.
Dessau-Rosslau/MZ. - Eine Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber und erwerbsfähige Leistungsberechtigte von Bürgergeld will die AfD-Fraktion in Dessau-Roßlau durchsetzen und legte eine entsprechende Beschlussvorlage für den Stadtrat vor.