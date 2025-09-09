Die AfD-Fraktion möchte Asylbewerber und Bürgergeldempfänger zur Arbeit verpflichten. Die Stadt nimmt die Vorlage aus allen Gremien, der Sozialausschuss sieht aber Diskussionsbedarf.

Politische Debatte um AfD-Vorstoß: Soll Arbeit für Asylbewerber und Bürgergeldempfänger Pflicht werden?

Nicht nur die Laubentfernung im Herbst macht viel Arbeit.

Dessau-Rosslau/MZ. - Eine Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber und erwerbsfähige Leistungsberechtigte von Bürgergeld will die AfD-Fraktion in Dessau-Roßlau durchsetzen und legte eine entsprechende Beschlussvorlage für den Stadtrat vor.