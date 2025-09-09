Nicole Elkner hat sich vor Gericht gegen horrende Straßenbaugebühren der Goethestadt Bad Lauchstädt gewehrt - und verloren, obwohl die Stadt selbst eingeräumt hat, dass Fehler ihrerseits zur hohen Rechnung führten. Nun fordert die Kommune sogar noch mehr von der Delitzerin.

Merseburg/MZ. - „Ich verstehe es aus menschlicher Sicht nicht. Die Stadt sagt, sie hat Fehler gemacht. Und dann muss der Bürger bluten. Und ich blute so sehr, dass ich nicht weiß, ob ich mein Haus, das ich 16 Jahre aufgebaut habe, behalten kann“, versuchte Nicole Elkner, die Stadträte der Goethestadt in der jüngsten Sitzung mit einem emotionalen Plädoyer davon zu überzeugen, ihr doch zumindest die Säumniszuschläge zu erlassen.