Der namhafte Schauspieler André Eisermann präsentiert eine „spoken word performance“ in Wittenberg.

Von Marcel Duclaud 17.09.2025, 10:23
Der Schauspieler André Eisermann
Der Schauspieler André Eisermann (Foto: Fabian Hanis)

Wittenberg/MZ. - Der Auftritt in der Komödie „Go, Trabi, Go“, die Anfang der 1990er Jahre für Aufsehen sorgte im frisch vereinigten Deutschland, war sein Leinwanddebüt. Später folgte die Hauptrolle in dem international erfolgreichen Film „Kaspar Hauser“. Als Vorbereitung soll André Eisermann 30 Bücher über Hauser gelesen haben.