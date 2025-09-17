Bekannt aus Film und Theater André Eisermann (Go, Trabi, Go) kommt nach Wittenberg: Was er hier vor hat
Der namhafte Schauspieler André Eisermann präsentiert eine „spoken word performance“ in Wittenberg.
Wittenberg/MZ. - Der Auftritt in der Komödie „Go, Trabi, Go“, die Anfang der 1990er Jahre für Aufsehen sorgte im frisch vereinigten Deutschland, war sein Leinwanddebüt. Später folgte die Hauptrolle in dem international erfolgreichen Film „Kaspar Hauser“. Als Vorbereitung soll André Eisermann 30 Bücher über Hauser gelesen haben.