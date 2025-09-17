EIL:
Barrierefreiheit in Bitterfeld Wheelmap soll Menschen mit Behinderung in Bitterfeld helfen
Menschen mit Behinderung testen die Barrierefreiheit in Bitterfelds Innenstadt. Viele Einrichtungen sind nicht rollstuhlgerecht – eine Onlinekarte zeigt, welche Orte zugänglich sind.
17.09.2025, 12:00
Bitterfeld/MZ. - Die 20-jährige Vanessa Wegewitz aus Bitterfeld ist viel in der Stadt und im Landkreis unterwegs. Kurze Strecken kann sie zu Fuß gehen, für längere benutzt sie ihren Rollstuhl. Im Alltag wird sie häufig vor Herausforderungen gestellt, wenn sie mit dem Rollstuhl fährt. Kopfsteinpflaster, hohe Bordsteinkanten, Treppen, defekte Aufzüge – das sind nur einige der Hürden, die Menschen mit Behinderung täglich nehmen müssen.