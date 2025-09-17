Menschen mit Behinderung testen die Barrierefreiheit in Bitterfelds Innenstadt. Viele Einrichtungen sind nicht rollstuhlgerecht – eine Onlinekarte zeigt, welche Orte zugänglich sind.

Olaf Diener, Örtlicher Teilhabemanager von Bitterfeld-Wolfen, schiebt den Rollstuhl von Vanessa Wegewitz bei der Wheelmap-Aktion in der Burgstraße.

Bitterfeld/MZ. - Die 20-jährige Vanessa Wegewitz aus Bitterfeld ist viel in der Stadt und im Landkreis unterwegs. Kurze Strecken kann sie zu Fuß gehen, für längere benutzt sie ihren Rollstuhl. Im Alltag wird sie häufig vor Herausforderungen gestellt, wenn sie mit dem Rollstuhl fährt. Kopfsteinpflaster, hohe Bordsteinkanten, Treppen, defekte Aufzüge – das sind nur einige der Hürden, die Menschen mit Behinderung täglich nehmen müssen.