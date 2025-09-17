weather wolkig
  4. Barrierefreiheit in Bitterfeld: Wheelmap soll Menschen mit Behinderung in Bitterfeld helfen

Menschen mit Behinderung testen die Barrierefreiheit in Bitterfelds Innenstadt. Viele Einrichtungen sind nicht rollstuhlgerecht – eine Onlinekarte zeigt, welche Orte zugänglich sind.

Von Katharina-Luise Kittler 17.09.2025, 12:00
Olaf Diener, Örtlicher Teilhabemanager von Bitterfeld-Wolfen, schiebt den Rollstuhl von Vanessa Wegewitz bei der Wheelmap-Aktion in der Burgstraße.
Olaf Diener, Örtlicher Teilhabemanager von Bitterfeld-Wolfen, schiebt den Rollstuhl von Vanessa Wegewitz bei der Wheelmap-Aktion in der Burgstraße. (Foto: Kittler)

Bitterfeld/MZ. - Die 20-jährige Vanessa Wegewitz aus Bitterfeld ist viel in der Stadt und im Landkreis unterwegs. Kurze Strecken kann sie zu Fuß gehen, für längere benutzt sie ihren Rollstuhl. Im Alltag wird sie häufig vor Herausforderungen gestellt, wenn sie mit dem Rollstuhl fährt. Kopfsteinpflaster, hohe Bordsteinkanten, Treppen, defekte Aufzüge – das sind nur einige der Hürden, die Menschen mit Behinderung täglich nehmen müssen.