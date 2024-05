Hunderte Besucher nutzen den Tag der offenen Tür für einen Besuch in der Wittenberger Einrichtung. Was dort zuletzt fertiggestellt werden konnte und für die Zukunft geplant ist.

Wittenberg/MZ. - „Freundliche, liebenswerte und spendenbereite Besucher, es war der Wahnsinn“, so beschreibt Juliane Zahradka in Kürze ihren Eindruck vom Tag der offenen Tür im Wittenberger Tierheim. Zahradka ist Tierärztin beim Veterinäramt des Landkreises und seit 2021 Vorsitzende des Tierheimvereins. Etwa 800 Besucher haben sie nun an diesem 1. Mai begrüßt, natürlich nicht auf einmal, aber insgesamt.