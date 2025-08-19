weather sonnig
Besonderes Jubiläum Älteste Bürgerin von Coswig feiert 101. Geburtstag – das hat sie erlebt

Mit 101 Jahren ist Elisabeth Hoffmann die älteste Bürgerin von Coswig. Familie, Freunde und Bürgermeister gratulieren herzlich. Wie die Jubilarin heute lebt und was ihr noch immer Freude macht.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 19.08.2025, 08:45
Elisabeth Hoffmann feiert ihren 101. Geburtstag und ist damit die älteste Bürgerin von Coswig.
Elisabeth Hoffmann feiert ihren 101. Geburtstag und ist damit die älteste Bürgerin von Coswig. (Foto: Jonas Lohrmann)

Coswig/MZ - Ein Jahr nach ihrem großen Jubiläum feiert Elisabeth Hoffmann am Montag ihren 101. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Bürgerin von Coswig. Neben zahlreichen Familienangehörigen gratulieren auch Coswigs Bürgermeister André Saage sowie Sensts Ortsbürgermeister Maik Freder.