Besonderes Jubiläum Älteste Bürgerin von Coswig feiert 101. Geburtstag – das hat sie erlebt
Mit 101 Jahren ist Elisabeth Hoffmann die älteste Bürgerin von Coswig. Familie, Freunde und Bürgermeister gratulieren herzlich. Wie die Jubilarin heute lebt und was ihr noch immer Freude macht.
Aktualisiert: 19.08.2025, 08:45
Coswig/MZ - Ein Jahr nach ihrem großen Jubiläum feiert Elisabeth Hoffmann am Montag ihren 101. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Bürgerin von Coswig. Neben zahlreichen Familienangehörigen gratulieren auch Coswigs Bürgermeister André Saage sowie Sensts Ortsbürgermeister Maik Freder.