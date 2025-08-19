weather sonnig
  Der teuerste Steg an der Saale: Könnern setzt auf Tourismus und Stadtentwicklung

Projekt für Tourismus Könnern hat jetzt den teuersten Steg an der Saale

Die Steganlagen entlang der Saale im Salzlandkreis sind komplett. Auch in Könnern konnte am Montag feierlich Einweihung gefeiert werden. Am Ende wurde der Spaß für die Stadt deutlich teurer als geplant. Warum der Bürgermeister trotzdem zuversichtlich ist.

Von Carsten Roloff Aktualisiert: 19.08.2025, 10:06
Im Beisein von Landrat Markus Bauer (4. von rechts) und Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski (6. von rechts) und mehreren Könneranern ist die neue Steganlage in Könnern eingeweiht worden.
Im Beisein von Landrat Markus Bauer (4. von rechts) und Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski (6. von rechts) und mehreren Könneranern ist die neue Steganlage in Könnern eingeweiht worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Könnern/MZ. - Der Salzlandkreis hat entlang der Saale in Großwirschleben, Nienburg, Bernburg, Gröna, Alsleben und Calbe bisher sechs schwimmende Steganlagen eingeweiht.