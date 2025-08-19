Projekt für Tourismus Könnern hat jetzt den teuersten Steg an der Saale
Die Steganlagen entlang der Saale im Salzlandkreis sind komplett. Auch in Könnern konnte am Montag feierlich Einweihung gefeiert werden. Am Ende wurde der Spaß für die Stadt deutlich teurer als geplant. Warum der Bürgermeister trotzdem zuversichtlich ist.
Aktualisiert: 19.08.2025, 10:06
Könnern/MZ. - Der Salzlandkreis hat entlang der Saale in Großwirschleben, Nienburg, Bernburg, Gröna, Alsleben und Calbe bisher sechs schwimmende Steganlagen eingeweiht.