Coswig/MZ. - Sie erlebte die Weimarer Republik, das Deutsche Reich mit dem Zweiten Weltkrieg, die DDR sowie die Corona-Pandemie. Ein Rückblick auf ein Jahrhundert und ein bewegtes Leben mit der ältesten Zeitzeugin aus dem Coswiger Ortsteil Senst.

Geboren am 18. August 1924 in Griebo, wuchs Hoffmann in einer Zeit auf, die von den Nachwehen des Ersten Weltkriegs und den Herausforderungen der Weimarer Republik geprägt war. Sie besuchte die Schule in Senst, wo sie besonders das Fach Deutsch schätzte. Ihre Kindheit war bescheiden, aber erfüllt von familiärer Geborgenheit und einer tiefen Verbundenheit zur Landwirtschaft. Ihre Eltern arbeiteten hart, um den familiären Hof zu bewirtschaften.

Das Schicksal schlug zu, als 1941 ihr Vater tödlich verunglückte. Ihr Bruder, der den Hof weiterführte, wurde kurz darauf zum Kriegsdienst eingezogen. Er kehrte nie zurück und bis heute ist sein Schicksal ungeklärt. Die Familie vermutet, dass er ertrunken ist, da er nicht schwimmen konnte. Diese Verluste zwangen Elisabeth Hoffmann und ihre Mutter, den Hof alleine weiterzuführen.

Nach dem Krieg musste sie mit den Herausforderungen der Nachkriegszeit zurechtkommen. Trotz der widrigen Umstände fand sie neuen Halt in ihrem späteren Ehemann Gerd, den sie 1953 heiratete. Gemeinsam bauten sie ein neues Leben auf. Zwei Söhne, Ulrich und Klaus, wurden geboren und machten das Familienglück perfekt.

Die Feierlichkeiten mit der Familie fanden im Kartoffel-Gasthaus Cobbelsdorf statt. (Foto: Jonas Lohrmann)

Neue Wurzeln in der DDR: Familie, Arbeit und das Leben als Postbotin

Im Jahr 1960 übernahm sie die Poststelle in Senst. In einer Zeit, in der das Telefon noch eine Seltenheit ist, war sie das kommunikative Herzstück des Dorfes. Als Postbotin überbrachte Elisabeth Hoffmann nicht nur Briefe, sondern auch persönliche Nachrichten – von Geburten bis hin zu Todesfällen. „Ich erkannte jeden Brief an der Handschrift“, erinnert sich die 100-Jährige. Neben ihrer Arbeit in der Poststelle engagierte sie sich in der Gärtnerei und sorgte mit ihrer Essensausgabe für die Verpflegung der Dorfbewohner.

Diese Rolle erfüllte sie 30 Jahre, bis sie die Poststelle an die Schwiegertochter Elke Hoffmann übergab. „Sie wollte die 30 Jahre unbedingt vollmachen“, sagt sie. Doch Ruhestand war für sie noch lange kein Thema. Elisabeth Hoffmann kümmerte sich liebevoll um ihre Enkelkinder und versorgte weiterhin das Dorf mit ihren Mahlzeiten. „Backen mochte sie eigentlich nicht so gerne“, gesteht ihre Schwiegertochter, „doch durch die Essensausgabe wurde es zu einem Teil ihres Lebens.“ Bis ins hohe Alter schrieb sie darüber hinaus jede Woche einen Brief an ihre Enkeltochter und backte Kuchen – auch wenn sie lieber im Garten arbeitete. Denn „Handarbeiten sind nichts für mich“, sagt die 100-Jährige, die diese Leidenschaft lieber ihrer Mutter überließ, die viel strickte.

Der Tod ihres Mannes im Jahr 2008 war ein schwerer Schlag, den sie jedoch durch die Unterstützung ihrer Nachbarin Helga Preißner bewältigte. Gemeinsam verbrachten die beiden Frauen viel Zeit miteinander und fanden Trost in ihren Gesprächen unter dem Kirschbaum, wie sie berichtet.

Ein großes Schild mit ihrem Klassenfoto wurde gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Senst aufgestellt. (Foto: Jonas Lohrmann)

Das Geheimnis des hohen Alters: Aktivität, Familie und geistige Fitness

„Sie ist so fit geblieben, weil sie immer gebraucht wurde“, verrät ihre Schwiegertochter. Trotz ihres Alters ließ sie sich nicht davon abhalten, täglich mit dem Rollator durch das Dorf zu gehen und sich mit den Nachbarn auszutauschen. Bis zum 99. Lebensjahr war sie unterwegs und hielt durch die Aktivität Körper und Geist fit.

Wie es sich anfühlt, die erste 100-Jährige im Ort zu sein? „Hauptsache, man bleibt im Kopf fit“, sagt das Geburtstagskind. Trotz der Herausforderungen des Alters, das sie nie wirklich angestrebt hat, bleibt ihre geistige Beweglichkeit ungebrochen. Körperlich ist sie zwar nicht mehr so aktiv wie früher, doch sie fordert ihren Verstand auf unterhaltsame Weise heraus – Quizsendungen, besonders mit Günther Jauch, stehen ganz oben auf ihrer Liste. Sie bringen Abwechslung und Freude in den Alltag, ebenso wie Musiksendungen, insbesondere jene mit Schlagersänger Florian Silbereisen.

Hauptsache, man bleibt im Kopf fit Elisabeth Hoffmann, 100-Jährige aus Senst

Elisabeth Hoffmann ist ein Familienmensch. Das wurde nicht zuletzt beim familiären Fest im Kartoffel-Gasthaus Cobbelsdorf spürbar, das jüngst stattfand. „Sie freut sich immer, unter Menschen zu sein“, bemerkt die Schwiegertochter während der Feierlichkeiten. Ein besonders emotionaler Moment war der Besuch ihres 89-jährigen blinden Schwagers aus Berlin, der als letzter Verwandter der Familie aus ihrer Generation extra anreiste.

Über ihn hat sie sich besonders gefreut: Elisabeth Hoffmann (links) mit dem Schwager aus Berlin (rechts). (Foto: Jonas Lohrmann)

Große Feier im Dorfgemeinschaftshaus Senst

Am Montag, dem 19. August 2024, wird um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Senst eine Feier zu ihren Ehren stattfinden. Alle, die ihr gratulieren möchten, sind eingeladen, an diesem besonderen Tag dabei zu sein.