In der Dessauer Anhalt Arena findet ab Freitag der Biber-Cup statt. Für die A-Jugend des Dessau-Roßlauer HV ist das Turnier ein besonderer Härtetest.

DRHV-Nachwuchstrainer Stefan Schöne präsentiert einen der schicken Pokale, um die beim Biber-Cup der Nachwuchshandballer ab Freitag gekämpft wird.

Dessau-Roßlau/MZ. - In diesem Jahr lädt die Biber-Akademie wieder zum Biber-Cup ein. Nach der erfolgreichen Premiere im Spätsommer 2024 erlebt das dreitägige internationale Handballturnier für U15- und U17-Teams am Wochenende eine Neuauflage. Eröffnet wird es am Freitagnachmittag. Anschließend werden die ersten Vorrundenspiele in beiden Altersklassen ausgetragen.