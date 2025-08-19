Handball-Nachwuchs Plock, Celje, Krems: Internationales Flair beim Biber-Cup in der Dessauer Anhalt-Arena
In der Dessauer Anhalt Arena findet ab Freitag der Biber-Cup statt. Für die A-Jugend des Dessau-Roßlauer HV ist das Turnier ein besonderer Härtetest.
19.08.2025, 11:01
Dessau-Roßlau/MZ. - In diesem Jahr lädt die Biber-Akademie wieder zum Biber-Cup ein. Nach der erfolgreichen Premiere im Spätsommer 2024 erlebt das dreitägige internationale Handballturnier für U15- und U17-Teams am Wochenende eine Neuauflage. Eröffnet wird es am Freitagnachmittag. Anschließend werden die ersten Vorrundenspiele in beiden Altersklassen ausgetragen.