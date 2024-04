Aktionwoche: Was in Trebitz alles geplant ist

Trebitz/MZ. - In Trebitz hat am gestrigen Montag eine Woche gemeinschaftlicher Aktivität begonnen, wie sie der kleine Ort bislang nicht allzu oft erlebt haben dürfte. Zahlreiche Einwohner beteiligen sich noch bis zum Freitag am Bau einer so genannten BMX-Pumptrackstrecke, einer speziellen, künstlich angelegte Mountainbikestrecke. Ort des Geschehens ist das Areal am Sportplatz, Hintergrund zum einen der alte Spielplatz, der, weil marode, abgebaut werden musste und nun in veränderter Form wieder entstehen soll. Zum anderen ist Trebitz beziehungsweise die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg Teil einer MDR-Aktion, die sich „Frühlingserwachen“ nennt und die Chance bietet, Austragungsort einer großen Show zu werden, die am 9. Mai stattfinden soll.

Eltern ergreifen Initiative

Weil Trebitz der einstige Spielplatz unter anderem mit Hangelstrecke, Rutsche und Klettergerüst verlustig ging, haben Bürger des Ortes, die Eltern sind und etwas für ihre Kinder tun möchten, die Initiative ergriffen: zuvörderst Katja Kraemer-Leppin, Steffen Biermann, Sven Bischof und Madlen Klauß. Unterstützung gibt es von vielen Seiten, insbesondere vom Sportverein und dessen Vorsitzenden Christian Pflug.

Im Herbst vergangenen Jahres sind die alten Spielgeräte demontiert worden. Zuvor waren sie bereits abgesperrt. „Es ist“, erklären Biermann und Kraemer-Leppin, „lange Zeit nichts passiert.“ Damit sich doch etwas tut, damit Ort und Sportverein an Attraktivität gewinnen, haben sich die Eltern zusammen geschlossen und an die Planung gemacht. Zunächst war an einen Standort außerhalb von Trebitz gedacht, was sich aber zerschlug nach Kontakt mit den Behörden, dann kam die Variante am Sportplatz ins Spiel.

Vorgesehen ist dort nun nicht nur die besagte BMX-Strecke, die ein Architekt entworfen hat und für die der Bauantrag längst gestellt und genehmigt ist, sondern in einem zweiten Abschnitt auch das Errichten eines Spielplatzes. Finanziert und realisiert werden sollen die beiden Projekte über Spenden, über Fördermittel und ganz viel Eigenleistung.

Damit geht es in dieser Woche nun in großem Stil los. Die Strecke soll neben dem Sportplatz angelegt werden, die Trebitzer wollen möglichst weit kommen. Zahlreiche Einwohner haben ihre Hilfe zugesagt. Sie kommen, berichten Katja Kraemer-Leppin und Steffen Biermann, mit Trecker, Radlader und Manneskraft, mit Schaufeln und Schippen. Andere übernehmen die Versorgung. Manche haben eigens Urlaub beantragt. Dass sie außerordentlich beeindruckt seien von dem hohen Maß an Unterstützung, betonen sie. Biermann: „Die Leute haben Bock, dass hier was passiert.“ Gerechnet wird mit zwischen zehn und 20 Helfern pro Tag, plus dem Team für die Verpflegung. Bei einer Informationsveranstaltung sind die Projekte vorgestellt worden: „Jeder konnte sich eintragen mit dem, was er beisteuern möchte.“

Drei Städte treten an

Dass sich vieles in dieser Woche konzentriert, hat nun mit dem MDR-Frühlingserwachen zu tun. Bei der Aktion treten drei Städte mit ihren jeweiligen Projekten gegeneinander an: Schneeberg, Hildburghausen und eben Bad Schmiedeberg. Am gestrigen Nachmittag hat ein Kamera-Team des Senders vorbeigeschaut, auch Donnerstag und Freitag soll es Besuche und Berichterstattung über die erzielten Fortschritte geben. Bei der Gelegenheit sind auch andere mit von der Partie: eine Sportgruppe, die Bänke streicht, die Feuerwehr oder das Prinzenpaar.

Abgestimmt werden kann ab dem späten Nachmittag des 19. April. Die Telefonnummer lautet: 0137/1011003 (14 Cent je Anruf). Wer spenden möchte für das Projekt: SG 1919 Trebitz, Iban: DE41 8055 0101 0101 0360 60.

Nach Abschluss der Aktionswoche schaltet der Sender ein Voting-Telefon frei. Eine Woche lang kann dort abgestimmt werden. In der Stadt mit den meisten Stimmen wird die MDR-Party steigen.