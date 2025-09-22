Schüler der Abschlussklasse von 1965 treffen sich regelmäßig in Oranienbaum. Auch in diesem besonderen Jahr sind wieder viele zugegen.

Oranienbaum/MZ. - „Überlegt mal“, sagt Christel Bohlig in die Runde: „Im September vor 70 Jahren wurden wir eingeschult.“ Das war 1955 in Oranienbaum. Und 1965 kamen die damals 28 Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse. Dazwischen hatte sich einiges ereignet, wie in Gesprächen mitgeteilt wurde. Zur Einschulung waren es noch zwei Klassen, die „a“ und die „b“. Wobei die A-Klasse diejenigen waren, die aus den umliegenden Dörfern, wie Goltewitz, Reesen oder so kamen. In der B-Klasse waren die Kinder aus Oranienbaum.