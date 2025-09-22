Roßlau/MZ - Nach dem Fund eines halbnackten Mannes mitten in der Nacht auf der Landstraße 120 zwischen Meinsdorf und Roßlau sucht die Polizei nach Zeugen, um den Sachverhalt aufklären zu können.

Wie ein Polizeisprecher der MZ bestätigte, war am Samstag, dem 20. September, gegen 22 Uhr ein Autofahrer auf einen Mann aufmerksam geworden, der mit nacktem Oberkörper an der Straße hockte. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den Mann befragte.

Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige stark betrunken, aber auch verletzt war. Seine Lippe blutete und er hatte ein geschwollenes Auge. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er von einer Tätergruppe verprügelt und in ein Waldstück gezerrt worden sei. Dort habe man ihm Wertgegenstände wie Geldkarten, das Handy, Dokumente und einen grünen Rucksack, aber auch seine Oberbekleidung abgenommen.

Da sich der Mann zunehmend unkooperativ zeigte und irgendwann nichts mehr sagen wollte, fiel die Aufklärung den Beamten schwer. Auch eine Suche in der Umgebung nach den Tätern blieb ergebnislos. Der Mann wurde von der Polizei auf seinen Wunsch hin nach Hause gefahren. Er konnte weder sagen, wie viele Täter ihn überfallen haben, noch wie sie aussahen.

Wer Hinweise geben kann, Beobachtungen der Tat gemacht hat, oder wem etwas aufgefallen ist, das mit dem Vorfall im Zusammenhang steht, wird gebeten, sich im Polizeirevier zu melden.

Das Revier ist erreichbar unter der Telefonnummer 0340/25030.