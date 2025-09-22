Nach mehrjähriger Schließung wegen fehlenden Personals ist das Restaurant im Hotel „Alte Schmiede“ am Naumburger Lindenring wieder geöffnet.

Nach Wiedereröffnung: Was sich im Restaurant im Hotel „Alte Schmiede“ Naumburg alles geändert hat

Naumburg - In der Gastronomiebranche haben die Corona-Jahre für erhebliche Verwerfungen gesorgt: Als nach den Lockdowns endlich wieder geöffnet werden durfte, war das Personal vielfach in andere Wirtschaftszweige gewechselt – ein Phänomen, von dem auch das Restaurant im Hotel „Alte Schmiede“ in Naumburg betroffen war, das seitdem kein reguläres A-la-carte-Geschäft mehr anbot, sondern nur noch allein zur Frühstücks- respektive Pausenversorgung der Hotel- und Tagungsgäste sowie punktuell für vorbestellte Feiern in Betrieb war.