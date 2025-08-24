Reiner Haseloff trifft zwei Junggründer aus Wittenberg, die ihr Unternehmen noch während des Abiturs gründeten. Im Gespräch zeigt er großes Interesse an Künstlicher Intelligenz und verrät, wofür er sie künftig nutzen möchte.

Ministerpräsident Reiner Haseloff spricht mit Gründer Leonard Müller, während sich Jan Richter aus dem Urlaub in Barcelona zuschaltet.

Wittenberg/Gräfenhainichen/MZ - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich mit den Junggründern Leonard Müller und Jan Richter in deren Büro in Wittenberg getroffen. Die beiden ehemaligen Schüler des Paul-Gerhardt-Gymnasiums hatten im Jahr 2023 noch während der Abiturvorbereitungen ihr Unternehmen „Website Excellence Builders“ gegründet.