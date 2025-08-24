Das Museum auf dem Stiftsberg in Quedlinburg wird derzeit komplett neu gestaltet. Geplant ist hier auch eine Porträtgalerie der Regentinnen. Die wird jetzt mit einer ungewöhnlichen Idee vervollständigt.

Fotoshooting mit Uta Meie aus Quedlinburg. Sie gehört zu insgesamt 24 Frauen, die jeweils einer Äbtissin des Stifts Quedlinburg ihr Gesicht geben.

Quedlinburg/MZ. - „Die Schultern gerade, der Blick folgt mir, wenn ich jetzt hinter die Kamera gehe. Und den Mund etwas zupressen; die sehen nämlich alle etwas verbissen aus, die Äbtissinnen“, weist Daniel Schrag mit einem Schmunzeln ein. Der Lesesaal im Archiv der Stadt Quedlinburg ist am Samstag zum Fotostudio geworden, in dem Schrag und Marlen Feldmann von der Agentur “blubb.media“ aus Stuttgart 24 Frauen ganz besonders in Szene setzen.