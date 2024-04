Empörung in Bad Schmiedeberg

Eine der beliebten Plastiken auf dem Kurgelände in Bad Schmiedeberg: die Katze, ein Werk von Bruno Kubas.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Mehrere Kunstwerke, die im Kurgebiet von Bad Schmiedeberg in den vergangenen Jahren aufgestellt worden sind und sowohl Patienten als auch Einheimische erfreuen, sind von Unbekannten beschädigt worden. Die Empörung darüber ist groß. „Es ist perfide, sich an solchen Werken zu vergreifen“, sagt Kur-Direktor Deddo Lehmann. Er fügt in seinem Ärger hinzu: „Die Dummheit scheint keine Grenzen zu kennen.“ Und natürlich sei der ideelle Schaden noch weit größer als der materielle.