DDR-Geschichte in Wittenberg 76 Tote an der Grenze: Wie das DDR-Regime in Sachsen-Anhalt funktionierte
Die Sonntagsvorlesungen in Wittenberg beginnen mit einem ernsten Thema. Im Mittelpunkt steht das Grenzregime der DDR. Die Reihe steht unter dem Motto „Von der Sehnsucht nach Frieden“.
19.01.2026, 14:48
Wittenberg/MZ. - Am Sonntag gab es im Evangelischen Predigerseminar, im Wittenberger Schloss, die erste Sonntagsvorlesung im neuen Jahr. Birgit Neumann-Becker, die Direktorin des Evangelischen Predigerseminars, referierte zum Thema „Die DDR - ein Friedensstaat?“ Hierbei fokussierte sie ihre Ausführungen auf die ehemalige innerdeutsche Grenze, die für immer verbunden ist mit dem brutalen Grenzregime der DDR.