Das Frauenteam des Jessener SV 53 übernimmt die Tabellenführung in der Handball-Oberliga. Mit welcher beeindruckenden Leistung das im Heimspiel gegen die TSG Calbe gelingt.

53er-Damen auf dem ersten Platz - Jessenerinnen dominieren die TSG Calbe

Die Jessener Frauen haben sich an die Spitze der Oberliga gekämpt.

Jessen/MZ. - Mit einem deutlichen Sieg schicken die Damen des Jessener SV 53 ihre Gegnerinnen aus Calbe wieder auf die Heimreise. Am Ende prangen auf der Anzeigetafel 32 Treffer für die Gastgeberinnen, während auf dem Torzähler für die Gäste lediglich eine 21 leuchtet. Mit dem Sieg übernehmen die Jessenerinnen mit 14:2 Punkten sogar die Tabellenspitze.