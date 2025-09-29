Mit mehr als 70 Ständen lockt der Wittenberger Töpfermarkt in die historische Lutherstadt. Produzenten beweisen mit neuen Designformen und pfiffigen Ideen ihre Kreativität.

33. Auflage lockt in die Lutherstadt - Womit die Töpfer begeistern

Der Wittenberger Posaunenchor unterhält die Gäste des Töpfermarktes vor dem historischen Rathaus.

Wittenberg/MZ. - Dieser Markt ist längst schon zur Tradition geworden. Wie alle Jahre wieder und trotzdem immer ein bisschen neu, füllte der Wittenberger Töpfermarkt am vergangenen Wochenende den Marktplatz, den Kirchplatz und einen Teil der Collegienstraße. An mehr als 70 Ständen gab es herrliche Dinge aus Ton zu besichtigen, zu bewundern und zu kaufen.