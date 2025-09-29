weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bekannter Weinhändler: Neuer Laden am Reileck: Jacques Wein-Depot eröffnet weitere Filiale in Halle

Das bekannte Unternehmen wird seinen zweiten Laden in Halle eröffnen. Warum das Reileck als Standort ausgewählt wurde und was Kunden erwartet.

Von Denny Kleindienst 29.09.2025, 12:55
Zwischen Dönerladen und Kneipe eröffnet am Reileck demnächst Jacques Wein-Depot.
Halle (Saale)/MZ. - Wer es sich leicht machen will, kann Wein über die Homepage von Jaques Wein-Depot bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Doch offensichtlich hält das bekannte Unternehmen auch weiterhin am klassischen Vor-Ort-Geschäft fest. Denn am Reileck, zwischen Dönerladen und Kneipe, wird im Herbst eine neue Filiale von Jacques Wein-Depot eröffnen. Es ist die zweite in Halle.