In Globig brennt ein Haus. 200.000 Euro Schaden hat der Dachstuhlbrand. Wie es den Bewohnern geht.

200.000 Euro Schaden : 68 Einsatzkräfte löschen Dachstuhlbrand in Globig

Globig/MZ/PAD. - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist im Kemberger Ortsteil Globig in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Kräfte waren schnell vor Ort. Es entstand trotzdem nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro.