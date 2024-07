Wittenberg/Berlin/MZ. - Das überdimensionale Fußballtor, das die Wittenberger Stahlbaufirma Fläminger Stahl- & Energieelementebau – kurz FSE – für die Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin gebaut hat, steht im Netz zum Verkauf.

Interessenten sollten aber nicht nur massig Platz für die gigantische Stahlkonstruktion von 64 Metern Breite und 23 Meter Höhe und einem Gesamtgewicht von circa 40 Tonnen bereithalten, sondern auch das nötige Kleingeld in der Tasche haben. Einen Kaufpreis von 180.000 Euro hat die Firma als Verhandlungsbasis angegeben.

Und: „Nur für Selbstabholer“ gilt auch. Bislang scheinen sich ernsthafte Interessenten aber eher zurückgehalten zu haben. Der Redaktion von „t-online“ sagte ein FSE-Mitarbeiter, dass bislang eher Nachfragen à la „Passt das Tor in meinen Passat“?, „Gibt es auch ein Netz dazu?“ oder ein Gegengebot von 80 Euro eingegangen seien. Das „größte Fußballtor der Welt“, wie es die Firma in der Kleinanzeige nennt, soll am 19. Juli in Berlin abgebaut und eigentlich anschließend eingeschmolzen werden, sollte sich kein Käufer finden.