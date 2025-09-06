Mehr als 10.000 Sido-Fans feiern ihr Idol auf der Halbinsel Ferropolis. Welcher Geste der Mittelfinger gewichen ist und warum er sogar die berühmte Maske mit im Gepäck hat.

10.000 Fans feiern Sido - Warum der Rapper nun fast schon salonfähig ist

Sido beweist auf Ferropolis, dass er längst nicht mehr der vor Kraftausdrücken strotzende Gangster-Rapper ist, der er ursprünglich einmal war.

Ferropolis/MZ. - Auch wenn er das selbst vielleicht nicht gern liest oder hört, das Sido-Open-Air auf der Halbinsel Ferropolis wird von eingefleischten Fans definitiv als legendär eingestuft werden. Er selbst möchte allerdings keinesfalls als Legende bezeichnet werden. „Das klingt so ein bisschen wie Ende“, sagt er und versichert seinem Publikum sofort, dass er noch lange nicht Schluss machen möchte. Mehr als 10.000 Fans feiern am Freitagabend ihr Idol in der Stadt aus Eisen. Warum er seine Maske, die er eigentlich schon seit etlichen Jahren abgelegt hat, trotzdem dabei hat.