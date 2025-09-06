Triathlon im Harz „Hölle von Q“: Wo und wann die Zuschauer die Sportler am besten sehen
Der Triathlon „Hölle von Q“ findet am 7. September statt und führt durch Ditfurt, Thale und Quedlinburg. An sogenannten Stimmungsnestern kommen Zuschauer zusammen.
Quedlinburg/MZ/son. - Erstmals haben sich mehr als 700 Sportler für die „Hölle von Q“ angemeldet. Davon sind 50 Frauen im Einzel – ebenfalls ein neuer Rekord; beim ersten Start 2017 waren es nur fünf. Die neunte Auflage des Triathlons findet am Sonntag, 7. September, statt. Er beinhaltet 2 Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Radfahren sowie 21,1 Kilometer Laufen (Halbmarathon) und führt durch Ditfurt, Thale und Quedlinburg. Die Teilnehmer haben mit insgesamt 1.600 Höhenmetern zu kämpfen.