Der Triathlon „Hölle von Q“ findet am 7. September statt und führt durch Ditfurt, Thale und Quedlinburg. An sogenannten Stimmungsnestern kommen Zuschauer zusammen.

„Hölle von Q“: Wo und wann die Zuschauer die Sportler am besten sehen

Die Startnummer 1 geht an den Sieger von 2024: Tom Holzmann - hier beim Zieleinlauf vorm Quedlinburger Rathaus. Er überraschte mit einem neuen Streckenrekord von 4:06:11 Stunden.

Quedlinburg/MZ/son. - Erstmals haben sich mehr als 700 Sportler für die „Hölle von Q“ angemeldet. Davon sind 50 Frauen im Einzel – ebenfalls ein neuer Rekord; beim ersten Start 2017 waren es nur fünf. Die neunte Auflage des Triathlons findet am Sonntag, 7. September, statt. Er beinhaltet 2 Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Radfahren sowie 21,1 Kilometer Laufen (Halbmarathon) und führt durch Ditfurt, Thale und Quedlinburg. Die Teilnehmer haben mit insgesamt 1.600 Höhenmetern zu kämpfen.