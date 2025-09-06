Ein Mann aus Quellendorf wollte Pflasterarbeiten erledigt haben und zahlte 7.800 Euro an. Wollte der Bauunternehmer den Auftrag gar nicht erledigen? Der Betrugsprozess landete vor dem Landgericht in Dessau.

Der Prozess fand am Landgericht Dessau statt.

Dessau/Quellendorf/MZ. - Das Angebot für die Pflasterarbeiten klang vernünftig: Für 120.000 Euro wolle er die Arbeiten erledigen, schlug der Bauunternehmer aus der Nähe von Potsdam dem Quellendorfer Kunden vor. Der akzeptierte. Und er akzeptierte auch eine ungewöhnliche Forderung des Unternehmers. Er, der Kunde, solle 7.800 Euro fürs Material anzahlen, sobald ihm die Bestellung vorgelegt werde.