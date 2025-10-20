Lützen/MZ - Bei einem ungewöhnlichen Unfall sind am Montagmorgen im Örtchen Rippach bei Lützen im Burgenlandkreis zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine Frau mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Vorbeifahren einen Fußgänger touchiert und diesen am Arm verletzt. Als die 86-jährige Fahrerin unmittelbar nach dem Unfall anhielt und ausstieg, um nach dem 38-jährigen Fußgänger zu sehen, sei sie von ihrem wegrollenden Wagen mitgerissen und dadurch ebenfalls leicht verletzt worden. Das Auto sei in der Folge gegen einen Grundstückszaun gestoßen und beschädigte diesen. Wie es hieß, wurde die Seniorin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.