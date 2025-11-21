Weißenfels/MZ - Am Rande eines Rettungswagen-Einsatzes, der mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt gebraust ist, sind am Freitagmittag in Weißenfels drei Pkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt, zudem kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Nachmittag mit. Demnach hatten die Fahrer zweier Pkw wegen des Rettungswagens mit ihren Autos in der Käthe-Kollwitz-Straße angehalten. Der Fahrer eines dritten Wagens sei aus zunächst nicht geklärten Gründen auf die beiden stehenden Autos aufgefahren und habe diese ineinander geschoben. Jetzt ermitteln die Beamten zur genauen Unfallursache.