Am Samstag um 17.30 Uhr ist es soweit: Nach über zwei Jahrzehnten gibt es in Wippra wieder einen Jugendclub. Doch was steckt hinter der Idee – und warum ist das Projekt mehr als nur ein Raum für junge Leute?

Neuer Jugendclub Wippra öffnet am Samstag – warum das Projekt so besonders ist

Klaus Feick an der Pinnwand des neuen Wippraer Jugendclubs. Der wird am Samstag eröffnet.

Wippra/MZ. - Bis zuletzt wurde an den Räumen gearbeitet. Pünktlich zur Eröffnung am Samstag, 17.30 Uhr, soll alles fertig sein. Es wird dann nach über 20 Jahren Pause wieder einen Jugendclub im Sangerhäuser Ortsteil Wippra geben. Der Club, der von jungen Leute im Alter zwischen 14 und 25 genutzt werden kann, ist in einem Anbau des Schieferhauses mitten im Ort entstanden.