Auf der B87 bei Weißenfels im Burgenlandkreis sind am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge kollidiert. Wo genau sich die Kollision ereignet hat.

Weißenfels/MZ - Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 87 bei Weißenfels ist einer der Wagen am Freitagmorgen im Straßengraben gelandet. Das Auto wurde beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Nachmittag mit. Zudem sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie es hieß, waren die Autos am Abzweig nach Prittitz (Landesstraße 199) kollidiert. Angaben zu Unfallursache und -hergang machten die Beamten zunächst nicht. Verletzt worden sei niemand.