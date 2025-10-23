Der Burgenlandkreis hat ein neues Gebäude errichtet. Warum die Investition notwendig war und wie sich die Bedingungen nun verändert haben.

Bei der symbolischen Übergabe des Schlüssels: Landrat Götz Ulrich, Bauleiter Ralph Melle, Frauenhausleiterin Birgit Peterz und Gisela Bevier, Vorsitzende des Frauenhausvereins (v.li.).

Naumburg/MZ. - Sichtlich gerührt tritt Birgit Peterz ans Mikrofon. Kein Wunder auch: Fast auf den Tag genau 33 Jahre nach der Eröffnung eines Frauenhauses in einer alten Villa in Weißenfels wird am Mittwoch im Kreistagssaal in Naumburg der Neubau eines Zufluchtsortes für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen eröffnet.