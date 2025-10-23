Häusliche Gewalt Zuflucht vor Gewalt - Neues Frauenhaus in Weißenfels eröffnet
Der Burgenlandkreis hat ein neues Gebäude errichtet. Warum die Investition notwendig war und wie sich die Bedingungen nun verändert haben.
23.10.2025, 09:00
Naumburg/MZ. - Sichtlich gerührt tritt Birgit Peterz ans Mikrofon. Kein Wunder auch: Fast auf den Tag genau 33 Jahre nach der Eröffnung eines Frauenhauses in einer alten Villa in Weißenfels wird am Mittwoch im Kreistagssaal in Naumburg der Neubau eines Zufluchtsortes für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen eröffnet.