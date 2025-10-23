Wegen Internet-Betrugs saßen zwei junge Männer kürzlich auf der Anklagebank des Bernburger Amtsgerichts. Wie der Haupttäter seinen Freund entlastet hat, und warum der trotzdem zur Kasse gebeten wird.

Geld für Verkauf von Playstation kassiert: Zwei Alslebener stehen wegen Internetbetrugs vor Gericht

Wegen Internetbetrugs musste sich zwei junge Alslebener vor dem Bernburger Amtsgericht verantworten.

Alsleben/Bernburg/MZ - Manchmal bekommt schon ein Duo eine Vorladung zur Verhandlung im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts. Dass dann beide Angeklagte auch anwesend sind und ohne Rechtsbeistand erscheinen, hat Seltenheitswert. Der Prozess verlief dann auch äußerst skurril. Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Alslebenern – einem 22-jährigen Bürgergeldempfänger und einem 23-jährigen Lageristen – gemeinschaftlich begangenen Betrug vor.