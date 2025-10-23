Welche Jugendprojekte in Halle erhalten eine finanzielle Förderung? Das und einiges mehr entscheidet die Hallianz Jugendjury. Und die stellt sich gerade neu auf.

Ein Teil der aktuellen Jugendjury mit Amelie Wessig (oben links) und der Koordinatorin Karen Leonhardt: Die Jury besteht aus insgesamt zwölf jungen Engagierten.

Halle (Saale)/MZ. - Mit ihren 24 Jahren zählt Amelie Wessig schon zu den älteren Mitgliedern in der Hallianz Jugendjury - einem Team junger Menschen von 14 bis 27 Jahren, die sich in Halle sowohl für eine offene Gesellschaft als auch für mehr Jugendbeteiligung stark machen. Die Studentin, die 2020 nach Halle und letztes Jahr zur Jugendjury kam, will ihr Engagement dort auf jeden Fall fortsetzen.