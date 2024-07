Die Gaststätte am Weißenfelser Saaleufer gibt es seit hundert Jahren. Mit welchen Ideen Betreiber Maurice Tober heute Besucher in sein Haus lockt.

Weißenfels/MZ - Dass ihr Arbeitsplatz am Fluss voller Geschichte und Geschichten steckt, daran werden Maurice Tober und seine Frau Kathrin an jedem Tag immer wieder neu erinnert. Aufnahmen mit Ruderbooten aus den 1930er-Jahren, Porträts und historische Anzeigen zieren die Wände. In diesem Jahr gibt es die Gastronomie im „Bootshaus“ seit 100 Jahren. „Das hier ist schon ein besonderes Haus“, weiß Maurice Tober. Seit mehr als 15 Jahren ist der gelernte Bäcker und Koch selbst ein Teil der langen Geschichte - als Betreiber des Restaurants „Bootshaus“ am Weißenfelser Saaleufer.