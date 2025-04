Weissenfels/MZ. - Mit einem offenen Brief haben sich die Bürgerinitiative (BI) Burgenlandkreis, die sich selbst als „Strukturwandeloptimierer“ bezeichnet und sich wiederum aus Mitgliedern einzelner Ortsinitiativen zusammensetzt, sowie drei Naturschutzvereine an die Verwaltungen und Mandatsträger von der Gemeinde- bis zur Landesebene sowie an den Landesrechnungshof, den Bund der Steuerzahler und die Landeskommunalaufsicht gewandt. Sie sehen „gravierende rechtliche Bedenken hinsichtlich Transparenz, Rechtssicherheit und Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung“, was Strukturwandelprojekte im Burgenlandkreis anbelangt.

