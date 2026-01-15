In Wildschütz hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die die Dorfkirche erhalten will. Welche Pläne es gibt und welche Spuren Puhdys-Keyboarder Peter Meyer dort hinterließ.

Wildschütz wird wachgeküsst: Wo „Puhdy“ Peter Meyer einst die Glocken läutete, soll wieder Leben einziehen

In Wildschütz hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, um die Dorfkirche zu erhalten. Zu ihnen gehört auch Franziska Lautenschläger (2.v.r.).

Wildschütz - Jahrzehntelang schlummerte sie im Dornröschenschlaf. Jetzt soll wieder Leben in die Wildschützer Dorfkirche einziehen. Zumindest ist das der Wunsch eine Bürgerinitiative (BI), die sich in dem Teucherner Ortsteil gegründet hat. Ziel: Das alte Bauwerk soll vor dem Verfall gerettet und wieder zugänglich gemacht werden.