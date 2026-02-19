EIL:
Denkmäler in Weißenfels Wieder in der Heimat - Das ist die neue Denkmalpflegerin
Susanne Maluck kümmert sich um die Denkmäler in Weißenfels. Welchen Vergleich sie mit Dortmund ziehen kann und warum sie hier vor einer Herkulesaufgabe steht.
19.02.2026, 12:00
Weißenfels/MZ. - An einem Tag im Dezember geht Susanne Maluck durch das Weißenfelser Zentrum und denkt: „Diese Stadt passt zu mir.“ Wochen später sitzt sie beim Personalchef der Stadtverwaltung zum Bewerbungsgespräch. Die Denkmalpflegerin will zurück in ihre Heimatregion.