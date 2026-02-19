Susanne Maluck kümmert sich um die Denkmäler in Weißenfels. Welchen Vergleich sie mit Dortmund ziehen kann und warum sie hier vor einer Herkulesaufgabe steht.

Wieder in der Heimat - Das ist die neue Denkmalpflegerin

Susanne Maluck ist die neue Denkmalpflegerin in Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - An einem Tag im Dezember geht Susanne Maluck durch das Weißenfelser Zentrum und denkt: „Diese Stadt passt zu mir.“ Wochen später sitzt sie beim Personalchef der Stadtverwaltung zum Bewerbungsgespräch. Die Denkmalpflegerin will zurück in ihre Heimatregion.