Tierpark im Burgenlandkreis Wie man im Weißenfelser Heimatnaturgarten bald digital Tiere „jagen“ kann
Der Freundeskreis zur Förderung des Weißenfelser Heimatnaturgartens hat mit dem Projekt „Naturecaching“ beim Revierpionier-Wettbewerb gewonnen. Was es damit auf sich hat.
27.10.2025, 10:00
Weissenfels/MZ. - Das sogenannte Geocaching als moderne Form der Schnitzeljagd ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Das möchte sich auch der Freundeskreis zur Förderung des Weißenfelser Heimatnaturgartens zunutze machen und hat dafür das Projekt „Naturecaching“ auf den Weg gebracht.