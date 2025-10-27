Der Freundeskreis zur Förderung des Weißenfelser Heimatnaturgartens hat mit dem Projekt „Naturecaching“ beim Revierpionier-Wettbewerb gewonnen. Was es damit auf sich hat.

Wie man im Weißenfelser Heimatnaturgarten bald digital Tiere „jagen“ kann

Maria und Michael Heinemann vom Freundeskreis zur Förderung des Weißenfelser Heimatnaturgartens und dessen Leiterin Ute Radestock (r.) stellen das Projekt „Naturecaching“ vor, mit dem sie beim diesjährigen Revierpionier-Wettbewerb gewonnen haben.

Weissenfels/MZ. - Das sogenannte Geocaching als moderne Form der Schnitzeljagd ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Das möchte sich auch der Freundeskreis zur Förderung des Weißenfelser Heimatnaturgartens zunutze machen und hat dafür das Projekt „Naturecaching“ auf den Weg gebracht.