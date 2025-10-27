weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Burg-Herbst auf der Konradsburg: Kürbisschnitzen, Feuershow und Führungen – das ist zu Halloween in Ermsleben los

Die GLC Glücksburg Consulting AG geht in der Stadt Falkenstein/Harz mit einer neuen Veranstaltung an den Start: dem Burg-Herbst. Was die Besucher auf der Konradsburg erwartet.

Von Susanne Thon 27.10.2025, 12:50
Der Burg-Herbst ist eine Mischung aus Halloween und Herbstmarkt - da dürfen Kürbisse nicht fehlen.
Foto: Thomas Ruttke

Ermsleben/MZ. - Premiere auf der Konradsburg in Ermsleben: Am Freitag, 31. Oktober, findet dort der erste Burg-Herbst statt. „Unsere Idee war eine Mischung aus Halloween und lokalem Herbstmarkt“, sagt Maximilian Hänig, Destinationsleiter im Selketal.