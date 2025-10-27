Am Sonntagnachmittag hat ein 41-Jähriger in Eisleben Rettungskräfte angegriffen. Zur eigenen Sicherheit verließen sie die Wohnung des Angreifers.

Sie wollten helfen! Mann greift in Eisleben Rettungskräfte in eigener Wohnung an

Eisleben. – Ein 41-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Eisleben gewaltsam auf Rettungskräfte losgegangen, wie die Polizei meldet.

Als die von Angehörigen gerufenen Einsatzkräfte dem Mann in seiner Wohnung helfen wollten, griff dieser mit einem Metallgegenstand an und bedrohte die Rettungskräfte. Aus Sicherheitsgründen verließen sie die Wohnung und informierten die Polizei.

Nach Angaben der Polizei wurde der 41-Jährige von den Beamten überwältigt und in eine Klinik eingewiesen. Die Rettungskräfte wurden nicht verletzt.