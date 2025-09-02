Die Konradsburg in Ermsleben verzeichnet einen Besucheranstieg. Künftig sollen Gäste sich auch ohne Führung besser über die Geschichte des romanischen Bauwerks informieren können.

Die Konradsburg in Ermsleben - hier die romanische Basilika - ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Ermsleben/MZ. - Auf dem Gelände der Konradsburg soll es künftig eine bessere Beschilderung mit Informationen über die Gebäude der Burg und ihre Geschichte geben. Das ist das Ergebnis eines Arbeitstreffens mit Kulturminister Rainer Robra und dem Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Christian Philipsen. Die Kulturstiftung ist Träger der Burg. Die Schilder sollen sowohl auf dem Außengelände als auch im Inneren der Gebäude installiert werden.