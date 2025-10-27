weather regenschauer
  4. Schnelles Internet: Glasfaser fürs Sangerhäuser Zentrum und die Nordsiedlung - ab wann es schneller ins Internet geht

Die Bewohner des Sangerhäuser Zentrums und der Nordsiedlung sollen bald mit höherem Tempo im Internet surfen können. Die Telekom plant 2.300 Glasfaseranschlüsse.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 27.10.2025, 15:22
OB Torsten Schweiger und Kristin Poetzsch, Regionalmanagerin der Telekom, mit der Erklärung für den Glasfaserausbau.
OB Torsten Schweiger und Kristin Poetzsch, Regionalmanagerin der Telekom, mit der Erklärung für den Glasfaserausbau. (Foto: Frank Schedwill)

Sangerhausen/MZ. - In der zweiten Hälfte kommenden Jahres soll es losgehen: Dann will die Deutsche Telekom mit den Bauarbeiten für das neue Glasfasernetz im Sangerhäuser Zentrum beginnen.