Die Bewohner des Sangerhäuser Zentrums und der Nordsiedlung sollen bald mit höherem Tempo im Internet surfen können. Die Telekom plant 2.300 Glasfaseranschlüsse.

Glasfaser fürs Sangerhäuser Zentrum und die Nordsiedlung - ab wann es schneller ins Internet geht

OB Torsten Schweiger und Kristin Poetzsch, Regionalmanagerin der Telekom, mit der Erklärung für den Glasfaserausbau.

Sangerhausen/MZ. - In der zweiten Hälfte kommenden Jahres soll es losgehen: Dann will die Deutsche Telekom mit den Bauarbeiten für das neue Glasfasernetz im Sangerhäuser Zentrum beginnen.