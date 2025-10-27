Eil
Schnelles Internet Glasfaser fürs Sangerhäuser Zentrum und die Nordsiedlung - ab wann es schneller ins Internet geht
Die Bewohner des Sangerhäuser Zentrums und der Nordsiedlung sollen bald mit höherem Tempo im Internet surfen können. Die Telekom plant 2.300 Glasfaseranschlüsse.
Aktualisiert: 27.10.2025, 15:22
Sangerhausen/MZ. - In der zweiten Hälfte kommenden Jahres soll es losgehen: Dann will die Deutsche Telekom mit den Bauarbeiten für das neue Glasfasernetz im Sangerhäuser Zentrum beginnen.