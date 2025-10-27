Nach dem „Besseresser“-Produkttest hat Halloren den TV-Koch Sebastian Lege zum Bessermachen nach Halle eingeladen. Vor allem mit einem Ziel nach der ernsten Debatte: Er wolle mehr Spaß in die Sache bringen, sagt Halloren-Chef Darren Ehlert.

„Besseresser oder Besserwisser?“ Warum Halloren die Kritik von TV-Koch Sebastian Lege gar nicht verbissen sieht

Er will eine Debatte mit mehr Spaß: Halloren-Chef Darren Ehlert.

Halle (Saale)/MZ. - „Das ist alles etwas hitzig geworden“, sagt Halloren-Chef Darren Ehlert über die Internet-Debatte, die seit Tagen um den Klassiker der Schokoladenfabrik in Halle tobt. Es geht um Halloren-Kugeln, von TV-Koch Sebastian Lege in dessen ZDF-Sendung „Besseresser“unter die Lupe genommen. Die Diskussion danach drehte sich bald um Ost und West - inklusive vieler Bekundungen, der Ost-Süßigkeit die Treue zu halten.