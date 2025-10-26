weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Wahl ist erfolgt: Stadtfeuerwehrverband Dessau-Roßlau hat neuen Chef - Was sich Nico Zeigermann vorgenommen hat

Eil
Pkw überschlägt sich auf A38! Autobahn in Richtung Leipzig nach Unfall gesperrt
Pkw überschlägt sich auf A38! Autobahn in Richtung Leipzig nach Unfall gesperrt

Wahl ist erfolgt Stadtfeuerwehrverband Dessau-Roßlau hat neuen Chef - Was sich Nico Zeigermann vorgenommen hat

Seit gut einem halben Jahr leitet Nico Zeigermann die Geschicke des Stadtfeuerwehrverbandes Dessau-Roßlau. Warum er eher pragmatisch als visionär denkt und wer ihn unterstützt.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 27.10.2025, 15:11
Nico Zeigermann von der Freiwlligen Feuerwehr Alten leitet jetzt auch die Geschicke des Stadtfeuerwehrverbandes.
Nico Zeigermann von der Freiwlligen Feuerwehr Alten leitet jetzt auch die Geschicke des Stadtfeuerwehrverbandes. Foto: Danny Gitter

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Verantwortung ist groß. Doch Nico Zeigermann weiß sie zu nehmen. Der Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dessau-Alten und stellvertretende Vorsitzende des Stadtbezirksbeirats Alten, West, Zoberberg ist Mitarbeiter des DRK-Blutspende-Instituts in Dessau-Alten. Seit diesem April kommt noch ein Ehrenamt für den 50-Jährigen hinzu. Der Altener wurde im Frühjahr zum neuen Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes gewählt.