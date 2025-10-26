Seit gut einem halben Jahr leitet Nico Zeigermann die Geschicke des Stadtfeuerwehrverbandes Dessau-Roßlau. Warum er eher pragmatisch als visionär denkt und wer ihn unterstützt.

Stadtfeuerwehrverband Dessau-Roßlau hat neuen Chef - Was sich Nico Zeigermann vorgenommen hat

Nico Zeigermann von der Freiwlligen Feuerwehr Alten leitet jetzt auch die Geschicke des Stadtfeuerwehrverbandes.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Verantwortung ist groß. Doch Nico Zeigermann weiß sie zu nehmen. Der Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dessau-Alten und stellvertretende Vorsitzende des Stadtbezirksbeirats Alten, West, Zoberberg ist Mitarbeiter des DRK-Blutspende-Instituts in Dessau-Alten. Seit diesem April kommt noch ein Ehrenamt für den 50-Jährigen hinzu. Der Altener wurde im Frühjahr zum neuen Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes gewählt.