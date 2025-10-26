Entsetzen und Fassungslosigkeit im Harzkreis: Bei einem tragischen Unglücksfall hat am Samstag (25. Oktober) ein drei Jahre alter Junge in Halberstadt sein Leben verloren.

Trotz sofortigen Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst in Halberstadt konnte dem drei Jahre alten Jungen nicht mehr geholfen werden.

Halberstadt. - Ein Unglücksfall, dessen tragische Umstände alle Vorstellungen übersteigen, sorgt im Harzkreis für Entsetzen und Fassungslosigkeit: In Halberstadt hat ein drei Jahre alter Junge dabei sein Leben verloren.