Ein Weißenfelser fällt zunächst auf eine Betrugsmasche rein. Als die Hintermänner merken, dass er mitspielt, missbrauchen sie ihn für ihre Geldwäsche. Wie das Gericht ihn dafür bestraft.

Wie ein Weißenfelser auf einen Betrug reinfällt und selbst zum Täter wird

Große Mengen Geld wie auf diesem Symbolfoto hat ein Weißenfelser „gewaschen“.

Weißenfels - Zehn Monate Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, so lautet das Urteil des Amtsgerichtes Weißenfels gegen einen 50-jährigen Weißenfelser. Er habe sich zwischen November 2023 und Mai 2024 in insgesamt 17 Fällen der Geldwäsche schuldig gemacht.