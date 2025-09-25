Zum dritten Mal findet bald die Kunstmesse „Bilderzauber“ in der Willi-Sitte-Galerie Merseburg statt, und zwar vom 26. September bis 12. Oktober. Die Veranstalter wollen der Landschaftsmalerei damit eine „dringend benötigte“ Plattform bieten. Und hoffen, ein breites Publikum locken zu können.

Wie die Veranstalter der dritten Kunstmesse „Bilderzauber“ in Merseburg ein breiteres Publikum ansprechen wollen

Kulturveranstalter Ulf Herden (v. l.), Michael Finger vom Förderkreis Willi-Sitte-Galerie und Galerist Robert Stephan laden zur dritten Kunstmesse „Bilderzauber“ nach Merseburg.

Merseburg/MZ. - Eine Veranstaltung mit 220 Ausstellungsstücken, das könnte wahrscheinlich sogar ein neuer Rekord in der Willi-Sitte-Galerie sein, mutmaßt Ulf Herden vom Cultour-Büro Herden in Halle. Gemeinsam mit dem Galeristen Robert Stephan lädt Ulf Herden demnächst wieder zur Kunstmesse „Bilderzauber“ in die Willi-Sitte-Galerie Merseburg, nun bereits zum dritten Mal. Zeitgenössischer Landschafts- und Städtemalerei eine Plattform bieten, das ist ihr erklärtes Ziel.