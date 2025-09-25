IHK organisiert besonderen Tag für Schüler. Wie sie den Ausflug zum örtlichen Hersteller von Landmaschinen, Agco, beurteilen und wer sich ihnen zuvor vorgestellt hat.

Je nach Beruf tragen die Agco-Mitarbeiter unterschiedliche Kleidung und farbliche Gurte, was Personalleiter Patrick Langner-Möwes anhand der Puppen verdeutlichte.

Hohenmölsen/MZ. - Am Hohenmölsener Standort des Landmaschinenherstellers Agco, wo unter anderem sogenannte Feldhäcksler sowie Feldspritzen produziert werden, legt man Wert darauf, möglichst viele Menschen aus der Region zu beschäftigen – und scheint damit erfolgreich zu sein. Denn nach Angaben des Unternehmens haben rund 25 und damit circa ein Drittel der aktuellen Auszubildenden zuvor die Sekundarschule „Drei Türme“ in der Stadt besucht.