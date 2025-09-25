Axel Walter ist neuer Teilhabekoordinator der Stadt Quedlinburg. Welche Erfahrung er für diese neue Aufgabe mitbringt, wen er mit seiner Arbeit erreichen möchte und was sich hinter einer neuen „Frühstückszeit“ verbirgt.

Axel Walter, neuer Teilhabekoordinator der Stadt Quedlinburg, bespricht mit der Gleichstellungsbeauftragten Samantha Mantel die ersten Projekte.

Quedlinburg/MZ. - „Für mich ist Teilhabe nicht nur klassisch die für Menschen mit Beeinträchtigung. Teilhabe umfasst für mich den gesamten Bereich: junge Familien, Kinder, Jugendliche, Senioren. Und hier möchte ich gern meine Erfahrungen mit einbringen“, sagt Axel Walter. Er ist neuer Teilhabekoordinator bei der Stadt Quedlinburg.