Saale-Schifffahrt: Wie der Kapitän der MS „Händel II“ auf den Besucheransturm reagiert

Mit diesem Ansturm hat Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt wohl nicht gerechnet: Der Schiffsführer der MS „Händel II“ bietet aktuell eine Tour auf der Saale zur Autobahnbrücke für die A143 an. Und die ist extrem nachgefragt.

Halle (Saale)/MZ. - „Das ist der Wahnsinn!“ Rüdiger Ruwolt kann es nicht fassen: Gerade erst hat der Schiffseigner der MS „Händel II“ eine neue Tour in seinen Fahrplan aufgenommen, schon rennen ihm die Fahrgäste die Türen ein. Ganz offensichtlich hat Saale-Kapitän Ruwolt mit der Schiffstour zur frisch eingesetzten Brücke für die A 143 einen besonderen Nerv getroffen.