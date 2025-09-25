In Halle wurde ein weltweites Energieproblem gelöst: Marcus Willbrandt macht den Einsatz von Bioölen in Transformatoren erstmals sicher und wird dafür mit dem Nachwuchsforscherpreis 2025 ausgezeichnet.

Marcus Willbrandt hat bereits während seiner Ausbildung zum Chemielaborant in Leuna verschiedene Messtechniken kennengelernt.

Halle (Saale) - Zwischen Messgeräten, Ölspritzen und Chromatographie-Anlagen hat Marcus Willbrandt über zwei Jahre lang getüftelt. Der 30-jährige wissenschaftliche Mitarbeiter der ECH Elektrochemie Halle GmbH hat ein Verfahren entwickelt, das ein weltweit bestehendes Problem in der Energieversorgung löst.