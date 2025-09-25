Wissenschaftliche Entdeckung am ECH Elektrochemie Halle Halle gelingt Durchbruch: 30-Jähriger löst erstmals internationales Problem bei Transformatoren
In Halle wurde ein weltweites Energieproblem gelöst: Marcus Willbrandt macht den Einsatz von Bioölen in Transformatoren erstmals sicher und wird dafür mit dem Nachwuchsforscherpreis 2025 ausgezeichnet.
Aktualisiert: 25.09.2025, 12:03
Halle (Saale) - Zwischen Messgeräten, Ölspritzen und Chromatographie-Anlagen hat Marcus Willbrandt über zwei Jahre lang getüftelt. Der 30-jährige wissenschaftliche Mitarbeiter der ECH Elektrochemie Halle GmbH hat ein Verfahren entwickelt, das ein weltweit bestehendes Problem in der Energieversorgung löst.