  Wissenschaftliche Entdeckung am ECH Elektrochemie Halle: Halle gelingt Durchbruch: 30-Jähriger löst erstmals internationales Problem bei Transformatoren

In Halle wurde ein weltweites Energieproblem gelöst: Marcus Willbrandt macht den Einsatz von Bioölen in Transformatoren erstmals sicher und wird dafür mit dem Nachwuchsforscherpreis 2025 ausgezeichnet.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 25.09.2025, 12:03
Marcus Willbrandt hat bereits während seiner Ausbildung zum Chemielaborant in Leuna verschiedene Messtechniken kennengelernt.
Halle (Saale) - Zwischen Messgeräten, Ölspritzen und Chromatographie-Anlagen hat Marcus Willbrandt über zwei Jahre lang getüftelt. Der 30-jährige wissenschaftliche Mitarbeiter der ECH Elektrochemie Halle GmbH hat ein Verfahren entwickelt, das ein weltweit bestehendes Problem in der Energieversorgung löst.